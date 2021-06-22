Sakarya’da tartıştığı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı

Tartıştığı babasını bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Vakıfkent Sitesi’nde yaşayan baba E.S. ile oğlu E.S. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda oğlu, babasını bıçaklayarak ağır yaraladı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı baba E.S., ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAKALANDI

Olayın ardından babasını yaralayan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.