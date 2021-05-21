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    Sakarya'da tartıştığı eşinin elbiselerini yaktı

    Sakarya'da eşiyle tartışan Bilal A., eşinin elbiselerini yaktı. Alevler evin çatışına sıçradı.
    • DHA
    • 21.05.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 18:07
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    Sakarya'da tartıştığı eşinin elbiselerini yaktı

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Bilal A., eşiyle tartıştı. Eşiyle tartışan şahıs, eşinin elbiselerini yaktı. Alevler çatıyı sarınca, çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

    YANAN EVDEN ÇIKMAK İSTEMEDİ

    Kısa sürede büyüyen yangın evin çatısına sıçrayınca, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Bilal A. evden çıkmak istemedi.

    Sakarya'da tartıştığı eşinin elbiselerini yaktı VİDEO

    Sakarya da tartıştığı eşinin elbiselerini yaktı #1

    "EVİMİ YAKTIM, BENİM DEĞİL Mİ?"

    Bilal A., "Eşime kızdım evi yaktım, benim evim değil mi? Çıkmak istemiyorum. Beni neden çıkarmaya çalışıyorsunuz?" diyerek ekiplere tepki gösterdi.

    Bilal A. güçlükle dışarı çıkarılırken, itfaiye ekibi yangını söndürdü. Bilal A. gözaltına alınıp polis merkezine götürülürek hakkında, soruşturma başlatıldı.

    Sakarya da tartıştığı eşinin elbiselerini yaktı #2

    Sakarya da tartıştığı eşinin elbiselerini yaktı #3

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