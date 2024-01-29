Sakarya'da tartıştığı şahsı vurmak isterken yoldan geçen kişiyi yaraladı Hendek ilçesinde çıkan tartışmada silahını ateşleyen şahsın silahından çıkan kurşun, yoldan geçen 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İHA

Sakarya'nın Hendek ilçe merkezinde 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri, yanında bulunan silahını ateşledi.

Tartıştığı kişiyi değil, yoldan geçeni vurdu

Silahtan çıkan kurşun, o sırada yoldan geçen İ.K.’ye isabet etti.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)