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    Sakarya'da tatile gelen genç kıza saldıran şahıs suç makinesi çıktı

    Tatil için Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen genç kıza saldıran şahsın, daha öncesinde yaralama başta olmak üzere birçok farklı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.
    • 21.07.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 00:24
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    Sakarya'da tatile gelen genç kıza saldıran şahıs suç makinesi çıktı

    İstanbul’da yaşayan Şevval Ö., bayram tatilinde ailesi ile birlikte Sakarya’nın Karasu ilçesine geldi.

    Sözlü tacizde bulundu

    19 Temmuz Salı günü gece saat 00.30 sıralarında Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerinde sahilde yürüyüş yapmak için konakladıkları evden çıkan Şevval Ö., iddiaya göre sokakta Talip A.'nın sözlü tacizine maruz kaldı.

    Kendisine tekliflerde bulunan tacizciye tepki gösteren genç kız, telefonunu çıkartarak tacizcinin aracının plakasının fotoğrafını çekerek şikayetçi olmak istedi.

    Fotoğrafını çeken genç kıza, yumruk ve tekmelerle saldırdı

    Fotoğraf çekildiğini fark eden Talip A., araçtan inerek genç kıza saldırdı. Saldırıdan kurtulmak isteyen genç kız, bir tekel bayiine girerek yardım istedi. Tekel bayiine de gelen saldırgan, genç kıza yumruk ve tekmeler ile saldırıp telefonunu parçaladı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Sakarya'da tatile gelen genç kıza saldıran şahıs suç makinesi çıktı VİDEO

    Sakarya da tatile gelen genç kıza saldıran şahıs suç makinesi çıktı #1

    Tutuklandı

    İHA'da yer alan habere göre, olayın ardından genç kız darp raporu alırken, tacizci Talip A. ise tutuklanarak Sakarya 1. Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

    Sakarya da tatile gelen genç kıza saldıran şahıs suç makinesi çıktı #2

    Çok sayıda farklı suçtan kaydı ortaya çıktı

    Tutuklanarak cezaevine gönderilen Talip A.'nın, daha öncesinde yaralama başta olmak üzere birçok farklı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

    Şahsın sosyal medya üzerinde silahla verdiği poz başta olmak üzere diğer paylaşımları da dikkat çekti. Talip A.'nın “Erkek adam yalakalık, sarkıntılık yapmaz", "Canımı yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı", "İnsanlar gerçek yüzlerini, sizden istediklerini alamadıklarında gösterirler” şeklinde paylaşımlar yaptığı görüldü.

    Sakarya da tatile gelen genç kıza saldıran şahıs suç makinesi çıktı #3

    Sakarya da tatile gelen genç kıza saldıran şahıs suç makinesi çıktı #4


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