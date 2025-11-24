Sakarya’da tehlikeli yolculuk: Son ses müzikle kapıları açık aracı sürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Çevreyolu Caddesi'nde, 54 AR 698 plakalı otomobil, sürücü ve sağ ön yolcu kapıları açık şekilde ilerledi. Araçtan yükselen yüksek sesli müzikle birlikte yapılan tehlikeli yolculuk, diğer sürücüleri de riske attı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüyü paylaşan vatandaş, "Bu tipler illa sosyal medyada çıkınca mı ceza alacak? Bunu gören bir kamera, bir polis yok mu?" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.