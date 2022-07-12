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- Sakarya'da tepki alan sürücü, kahvehanenin önüne daldı
Sakarya'da tepki alan sürücü, kahvehanenin önüne daldı
- 12.07.2022 - 17:44
Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nde bir sürücü hatalı park yaparak yolu kapattı.
Umurbey Caddesi'nde arkadan gelen bir sürücü, korna çalarak yolun açılmasını istedi.
Sollama esnasında motosikletle çarpıştı
Bir süre aracın sahibinin gelmesini bekleyen sürücü, otomobilin hareket etmediğini görünce sollamak istedi. Fakat o esnada karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı.
Hatalı sürücü tepkilerin odağı oldu
Yaşanan olayın ardından çevredekiler, hatalı park yaparak yolu kapatan araç sürücüsüne tepki gösterdi.
Giderken kahvehanenin içine daldı
Sonrasında hatalı sürücü R.G., panikle aracını hareket ettirip olay yerinden ayrılmak istediği sırada, cadde üzerinde bulunan bir kahvehane önünde oturanların arasına daldı.
Sürücü kaçtı
İHA'nın haberine göre; kazada 7 kişi yaralanırken R.G. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Yaralılar hastaneye sevk edildi
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Geyve ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Sürücü teslim oldu
Olay yerinden kaçan sürücü R.G., polis merkezine giderek teslim olurken sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.