Sakarya'da tepki alan sürücü, kahvehanenin önüne daldı

Aracını yanlış park eden sürücü, olay yerinden uzaklaşırken kahvehanenin önünde oturanların arasına daldı. Yaşana kazada 7 kişi yaralanırken kaçan sürücü teslim oldu.

Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nde bir sürücü hatalı park yaparak yolu kapattı.

Umurbey Caddesi'nde arkadan gelen bir sürücü, korna çalarak yolun açılmasını istedi.

Sollama esnasında motosikletle çarpıştı

Bir süre aracın sahibinin gelmesini bekleyen sürücü, otomobilin hareket etmediğini görünce sollamak istedi. Fakat o esnada karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı.

Hatalı sürücü tepkilerin odağı oldu

Yaşanan olayın ardından çevredekiler, hatalı park yaparak yolu kapatan araç sürücüsüne tepki gösterdi.

Giderken kahvehanenin içine daldı

Sonrasında hatalı sürücü R.G., panikle aracını hareket ettirip olay yerinden ayrılmak istediği sırada, cadde üzerinde bulunan bir kahvehane önünde oturanların arasına daldı.





Sürücü kaçtı

İHA'nın haberine göre; kazada 7 kişi yaralanırken R.G. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Geyve ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Sürücü teslim oldu

Olay yerinden kaçan sürücü R.G., polis merkezine giderek teslim olurken sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.