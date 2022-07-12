Petrol
99.66
-6.95%
Euro
17.3819
-0.38%
Dolar
17.2745
-0.44%
Altın
963.26
-0.48%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
349.803
-2.77%
BTXN Coin
7.19
-4.13%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Sakarya'da tepki alan sürücü, kahvehanenin önüne daldı

    Aracını yanlış park eden sürücü, olay yerinden uzaklaşırken kahvehanenin önünde oturanların arasına daldı. Yaşana kazada 7 kişi yaralanırken kaçan sürücü teslim oldu.
    • 12.07.2022 - 17:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da tepki alan sürücü, kahvehanenin önüne daldı

    Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nde bir sürücü hatalı park yaparak yolu kapattı.

    Umurbey Caddesi'nde arkadan gelen bir sürücü, korna çalarak yolun açılmasını istedi.

    Sollama esnasında motosikletle çarpıştı

    Bir süre aracın sahibinin gelmesini bekleyen sürücü, otomobilin hareket etmediğini görünce sollamak istedi. Fakat o esnada karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı.

    Hatalı sürücü tepkilerin odağı oldu

    Yaşanan olayın ardından çevredekiler, hatalı park yaparak yolu kapatan araç sürücüsüne tepki gösterdi.

    Giderken kahvehanenin içine daldı

    Sonrasında hatalı sürücü R.G., panikle aracını hareket ettirip olay yerinden ayrılmak istediği sırada, cadde üzerinde bulunan bir kahvehane önünde oturanların arasına daldı.

    Sakarya da tepki alan sürücü, kahvehanenin önüne daldı #1

    Sürücü kaçtı

    İHA'nın haberine göre; kazada 7 kişi yaralanırken R.G. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    Yaralılar hastaneye sevk edildi

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Geyve ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

    Sürücü teslim oldu

    Olay yerinden kaçan sürücü R.G., polis merkezine giderek teslim olurken sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

    Sakarya da tepki alan sürücü, kahvehanenin önüne daldı #2

    Sakarya da tepki alan sürücü, kahvehanenin önüne daldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM kararına tepki
    Gündem

    Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM kararına tepki

    Fetullah Gülen ölüm döşeğinde, yerine geçebilecek 2 isim var
    Gündem

    Fetullah Gülen ölüm döşeğinde, yerine geçebilecek 2 isim var

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!
    CryptoTrade

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!

    Görüş Bildir