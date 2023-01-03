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    Sakarya'da tezgah yeri tartışması: 4 yaralı 3 gözaltı

    Hendek ilçesindeki pazar yerinde yer kavgası yapan iki grubun kavgasında 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.
    • 03.01.2023 - 16:37
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 17:17
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    Sakarya'da tezgah yeri tartışması: 4 yaralı 3 gözaltı

    Sakarya'nın Hendek ilçe merkezinde kurulan pazarda gerginlik yaşandı.

    Tezgah yeri anlaşmazlığı yaşayan iki grup tartışma çıkardı.

    Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri, yanında bulunan silahla kurşun yağdırdı.

    1'i ağır 4 yaralı

    Meydana gelen olay neticesinde 1’i ağır toplamda 4 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı.

    3 kişi gözaltında

    Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı düşünülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Sakarya da tezgah yeri tartışması: 4 yaralı 3 gözaltı #1

    Sakarya da tezgah yeri tartışması: 4 yaralı 3 gözaltı #2


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