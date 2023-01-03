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- Sakarya'da tezgah yeri tartışması: 4 yaralı 3 gözaltı
Sakarya'da tezgah yeri tartışması: 4 yaralı 3 gözaltı
Hendek ilçesindeki pazar yerinde yer kavgası yapan iki grubun kavgasında 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.
- 03.01.2023 - 16:37
- Güncelleme : 03.01.2023 - 17:17
Sakarya'nın Hendek ilçe merkezinde kurulan pazarda gerginlik yaşandı.
Tezgah yeri anlaşmazlığı yaşayan iki grup tartışma çıkardı.
Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri, yanında bulunan silahla kurşun yağdırdı.
1'i ağır 4 yaralı
Meydana gelen olay neticesinde 1’i ağır toplamda 4 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı.
3 kişi gözaltında
Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı düşünülen 3 şüpheli gözaltına alındı.