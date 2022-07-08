Sapanca Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreterlik yapan kadının, banklarda oturan çarşaflı kadınları görüntüleyerek paylaştığı nefret söylemiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada tepkilere neden olan olay, Sakarya'da yaşandı.

Sapanca Devlet Hastanesi’nde tıbbi sekreter olarak çalışan Buket G., sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Çarşaflı kadınlar üzerinden nefret söylemi

İHA'nın haberine göre; hastane bahçesindeki banklarda oturan 3 çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına alan Buket G. o anları, “Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum” sözleri ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Soruşturma açıldı

Tepkilere sebep olan paylaşım hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sakarya'da tıbbi sekreterden çarşaflı kadınları aşağılayan paylaşım - VİDEO