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    Sakarya'da, tilkiyi vurmak isterken dayısını öldürdü

    Yaylada gördüğü tilkiye tüfekle ateş etmek isterken kazara dayısını vuran Cemal Ünlütürk, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 31.07.2020 - 15:25
    • Güncelleme : 31.07.2020 - 15:25
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    Sakarya'da, tilkiyi vurmak isterken dayısını öldürdü

    Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Kömyatak Yaylası’nda yaşayan Cemal Ünlütürk, evinin yakınlarında gördüğü tilkiyi vurmak için eline aldığı tüfek ile kazara dayısı Hasan Aksoy’u vurdu.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Ambulans şoförü olan Ünlütürk, kanlar içinde kalan dayısına ilk müdahaleyi yaparak, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Hasan Aksoy’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Aksoy’un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Cemal Ünlütürk gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

    Sakarya'da, tilkiyi vurmak isterken dayısını öldürdü #1

    Sakarya'da, tilkiyi vurmak isterken dayısını öldürdü #2

    Sakarya'da, tilkiyi vurmak isterken dayısını öldürdü #3

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