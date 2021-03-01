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- Sakarya'da tır, akaryakıt istasyonuna daldı
Sakarya'da tır, akaryakıt istasyonuna daldı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı.
- DHA
- 01.03.2021 - 19:37
Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Turgutlu, Uğur Akyol'un kullandığı 42 DTB 91 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Akaryakıt pompasının bulunduğu bölüme çarpan tırın şoförü Uğur Akyol yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı Uğur Akyol’u hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, yaşanan kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kayda alındı.