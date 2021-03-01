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    Sakarya'da tır, akaryakıt istasyonuna daldı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı.
    • DHA
    • 01.03.2021 - 19:37
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    Sakarya'da tır, akaryakıt istasyonuna daldı

    Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Turgutlu, Uğur Akyol'un kullandığı 42 DTB 91 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı.

    SÜRÜCÜ YARALANDI

    Akaryakıt pompasının bulunduğu bölüme çarpan tırın şoförü Uğur Akyol yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı Uğur Akyol’u hastaneye kaldırdı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Öte yandan, yaşanan kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kayda alındı.

    Sakarya da tır, akaryakıt istasyonuna daldı #1

    Sakarya da tır, akaryakıt istasyonuna daldı #2

    Sakarya da tır, akaryakıt istasyonuna daldı #3

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