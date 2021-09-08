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    Sakarya'da, uçak düştü ihbarı asılsız çıktı

    Pamukova ilçesinde uçak düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi. İhbar alanına çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
    • İHA
    • 08.09.2021 - 13:58
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 14:25
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    Sakarya'da, uçak düştü ihbarı asılsız çıktı

    Sakarya’nın Pamukova ilçesine bağlı Gökgöz Mahallesi mevkisinde bir uçağın düştüğü ihbarını alan ekipler harekete geçti.

    Alınan ihbar üzerine bölgede hareketli dakikalar yaşandı.

    Bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

    Ekipler tarafından bölgede drone destekli arama çalışmaları yapıldı.

    Yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

    Uçağın düştüğün küçük bir çocuğun gördüğü, ihbarda bulunan kişinin ise çocuğun dedesi olduğu tespit edildi.

    Sakarya da, uçak düştü ihbarı asılsız çıktı #1

    ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI

    Bölgedeki eğitim uçaklarının hangarlarda olduğu belirtilirken, herhangi bir uçağın düştüğü yönünde bilgiye ulaşılamadı.

    Ekipler, ihbarın asılsız olduğunu değerlendirerek  çalışmaları sonlandırdı.

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