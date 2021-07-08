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    Sakarya’da üşüyen köpeğe battaniyesini sardı

    Yağmurdan korunmak isteyen köpek, bir bankamatiğin önüne sığındı. Köpeğin üşüdüğünü gören 13 yaşındaki Yiğit Baltacı, evden aldığı battaniye ile köpeği sardı.
    • İHA
    • 08.07.2021 - 13:24
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    Sakarya’da üşüyen köpeğe battaniyesini sardı

    Sakarya’da etkili olan şiddetli olan yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi.

    Birçok noktada sel ile mücadele edilirken Adapazarı ilçesinde yürekleri ısıtan görüntüler kameralara yansıdı.

    13 yaşındaki Yiğit Baltacı, Atatürk Bulvarı üzerinde bir köpeğin yağmurdan korunabilmek için bankamatiğin önüne sığındığını gördü.

    Duruma duyarsız kalmayan Baltacı, evine giderek battaniye aldı.

    TAKDİR TOPLADI

    Baltacı, üşüyen ve titreyen köpeği battaniyesi ile iyice sardı.

    Baltacı’nın örnek davranışı, vatandaşlardan takdir topladı.

    Sakarya’da üşüyen köpeğe battaniyesini sardı VİDEO

    Sakarya’da üşüyen köpeğe battaniyesini sardı #1

    Sakarya’da üşüyen köpeğe battaniyesini sardı #2

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