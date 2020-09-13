Sakarya’da üvey evlat annesini vurdu

47 yaşındaki kadın, evlatlık aldığı genç tarafından silahla yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınırken, üvey evlat ise gözaltına alındı.

Sakarya’nın Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde yaşayan İ.C. (47) isimli kadın ile evlatlık aldığı öğrenilen Ü.C. (20), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile Ü.C., üvey annesini tüfekle yaralayarak evden kaçtı.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Silah sesini duyan çevre sakinleri, eve koştuklarında kadını kanlar içinde yatarken buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Ü.C. ise polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Ü.C.'nin yıllar önce İ.C. tarafından evlat edinildiği öğrenildi.