2 yaşındaki Esma Asel'i darbettiği iddiasıyla tutuklanan üvey baba Emre S. hakkında istenen ceza belli oldu.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, üvey babası tarafından dövüldüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Esma Asel Kolat (2), 84 gün sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetmişti.

Yaşanan olay sonrasında üvey kızını hastanelik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan üvey baba Emre S. ile anne F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Emre S. ile F.K., Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itiraz doğrultusunda yeniden gözaltına alındı.

ÜVEY BABA TUTUKLANDI

Üvey baba Emre S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, anne F.K.’nin ise tutuksuz olarak yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'da üvey kızını öldürdüğü iddia edilen şahsın 27 yıla kadar hapsi istendi VİDEO

27 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Esma Asel Kolat’ın ölümüyle neticelenen olayda Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede anne F.K. hakkında 'kötü muamele' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, üvey baba Emre S. hakkında ise 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan ise en az 27 yıl hapis cezası istendi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Davanın bugün görülen duruşmasında celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan iddia makamı, delillerin toplandığını belirterek mütalaa hazırlanması için ek süre verilmesini ve bu doğrultuda da sanığın tutukluluk halini talep etti.

Duruşma sırasında söz hakkı isteyen sanık Emre S., suçlamalarını kabul etmediğini, suçu işleyecek biri olmadığını bu sebeple uzun süren tutukluluk halinin göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti.

TAHLİYESİ İSTENDİ

Esma Asel Kolat’ın ölümüne ilişkin hazırlanan adli tıp raporunda, çocuğun ölümünden 3 hafta önce kafa travması tanısıyla hastaneye getirildiğine belirten sanık avukatları, cinsel tacize uğradığına dair bulguya rastlanmadığına değindi.

Soruşturmanın ilk aşamasında sanığın yeterli delil olmadığı için serbest bırakıldığını ve yerel medyada çıkan haberlerin etkisiyle sanığın tekrar tutuklandığını iddia eden sanık avukatları, 2 yılı aşkın süredir cezaevinde olan Emre S.’nin mağdur olduğunu belirterek tahliyesini talep ettiler.

DAVA ERTELENDİ

Sanığın kendi öz kızına fiziksel ve sözlü baskı uygulaması sebebiyle Düzce’de hastanede tedavi gördüğüne dair raporları mahkeme dosyasına sunacağını belirten müşteki avukatı, tanık beyanları ve sanığın suça eğimli olması sebebiyle tutukluluk halinin devamını talep etti.

Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, mütalaa hazırlanması için iddia makamına süre verilmesine bu kapsamda sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Haziran tarihine erteledi.