Uykusundayken üzerine yanıcı madde dökülen Ahmet Sarılar’ın yüzü tanınmaz hale geldi. Sarılar, maddeyi kız kardeşinin döktüğünü, sonrasında ise "Oh ne iyi yaptım, seni yaktım" dediğini ileri sürdü.

Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'nde bulunan evde, 18 Ocak tarihinde, iddiaya göre 3 çocuk babası Ahmet Sarılar uyuduğu sırada üzerine yanıcı madde döküldü.

Can havliyle uykusundan uyanan Sarılar, hemen yüzünü ve ellerini soğuk suyun altına tuttu. Sarılar, sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Elinde ve yüzünde ciddi derece yanıklar oluşan Sarılar, hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından jandarma merkezinde ifade veren Sarılar, olayı gerçekleştiren kişinin kız kardeşi S.S. olduğunu iddia etti.

“UYKUMDAN YANARAK, CAN HAVLİ İLE FIRLADIM”

Ahmet Sarılar, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Dinlenmek için uzandım ve o esnada uyuya kalmışım. Uykumdan yanarak, can havli ile fırladım. O esnada başım ve sağ elimin avcunda yanmalar oluştu. Kız kardeşimin bana karşı, 'Oh ne iyi yaptım, seni yaktım' sözlerini duydum. Ama ben tabii ki canımı kurtarmanın derdinde olduğum için yanan yerlerimi soğuk suyun altına tuttum. O sırada annemin, kız kardeşime sert bir şekilde; 'Sen bu aklı kimden aldın da, böyle bir şey yaptın' söylediğini de duydum. Olay sonrasında ambulans ile Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldım, orada müdahale yapıldı. Oradaki işlemlerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, daha sonrasında ise Derince’ye sevk edildim.

Sakarya'da, uykudayken yüzüne yanıcı madde döküldü VİDEO







“BİZİ EVDE İSTEMİYORDU”

Kız kardeşim bizi istemiyordu, daha öncesinde de jandarmaya şikayette bulundu. Evde kafasına göre, canı istediği gibi yaşamak istiyordu. Bununla ilgili zaten daha öncesinde de tartışmalarımız vardı. Derince’den çıktığımızda eve gittiğimde jandarmanın ifade alacağı söylenildi. Şu an kız kardeşim serbest bırakıldı.

“BENİM ÇALIŞMA HAYATIMI DA ENGELLEDİ”

Ben 3 evlat babasıyım, benim sorumluluklarım var. Ben ölebilirdim de, 3 tane çocuğuma ne olacaktı? Kim bakacaktı? Soruyorum; hak mıdır, adalet midir bu? Hak ve adaleti biz nasıl arayacağız? Kardeşim canıma tamamen kastetmiş, adaletin bir an önce yapması gereken neyse onu yapmasını talep ediyorum. Yüzüm ve elimin bu hale gelmesi benim çalışma hayatımı da engelledi. Ben bu zor durumu yaşarken, beni bu hale getiren kişinin dışarıda rahat bir şekilde hareket ediyor olması beni gerçekten rahatsız ediyor. Bir an önce devlet yetkililerinin gereken adli işlemleri hızlandırıp yapmasını talep ediyorum.”