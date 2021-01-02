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- Sakarya'da uyuşturucu baskını: Kendilerini atölyeye kilitlediler
Sakarya'da uyuşturucu baskını: Kendilerini atölyeye kilitlediler
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kiraladıkları tekstil atölyesinde uyuşturucu satışı yapan 3 kişi, polis baskın yapınca kendilerini atölyeye kilitlerken, 3 kişi de gözaltına alındı.
- DHA
- 02.01.2021 - 04:42
Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı İnönü Mahallesi 7049 Sokak’ta bulunan, atıl durumdaki bir tekstil atölyesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine polis, yeni yıla dakikalar kala baskın düzenledi.
POLİSTEN KAÇAMAYINCA KAPIYI KİLİTLEDİLER
Operasyonda A.Ü., İ.T. E.K., kendilerini atölyeye kilitledi. Kapıyı açan polis ekipleri, atölyedeki 3 kişiyi gözaltına aldı. Atölyede yapılan aramada 60 gram esrar ve 75 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltındaki 3 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
1 KİŞİ TUKUKLANDI
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden İ.T. tutuklanırken, A.Ü. ve E.K. ise serbest bırakıldı.