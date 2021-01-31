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    Sakarya'da uyuşturucu kullanan çocuklar kamerada

    Üç çocuğun bahçe duvarının arkasına gizlenerek uyuşturucu madde kullandığı anlar sosyal medyada paylaşılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
    • İHA
    • 31.01.2021 - 16:32
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 16:52
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    Sakarya'da uyuşturucu kullanan çocuklar kamerada

    Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ortaya çıkan görüntüler yürek sızlattı.

    12-13 yaşlarında olan üç çocuğun bahçe duvarının arkasına saklanarak uyuşturucu madde kullandıklarını görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

    YETKİLİLERE SESLENDİLER

    O anları kayda alan vatandaş, ‘Nereye gidiyor bu nesil’ diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Uyuşturucu yaşının çocuklara kadar düştüğünü belirten vatandaşlar, bu durumu önlemek için çalışma yapılmasını istedi.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Polis ekipleri ise görüntülerin ardından olaya ilişkin inceleme başlattı.

    Sakarya'da uyuşturucu kullanan çocuklar kamerada

    Sakarya da uyuşturucu kullanan çocuklar kamerada #1

    Sakarya da uyuşturucu kullanan çocuklar kamerada #2

    Sakarya da uyuşturucu kullanan çocuklar kamerada #3

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