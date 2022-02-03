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    Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

    Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 59 şahıstan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 03.02.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 12:35
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    Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

    Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı.

    59 ŞAHIS YAKALANDI

    Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan 60 operasyonel faaliyette 59 şahıs yakalandı.

    30 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 32 şahsa ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

    Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama #1

    10 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Şahısların ev, araç, iş yeri ve üst aramalarında 9 kilo 888 gram esrar, 72 adet extacy uyuşturucu hap, 947 gram bonzai, 332 gram metamfetamin, 43 adet kırmızı-yeşil reçeteli ilaç, 3 adet tabanca, 3 tüfek ile 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

    10 KİŞİ TUTUKLANDI

    Şahıslardan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6’sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama #2


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