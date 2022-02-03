Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 59 şahıstan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı.

59 ŞAHIS YAKALANDI

Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan 60 operasyonel faaliyette 59 şahıs yakalandı.

30 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 32 şahsa ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

10 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların ev, araç, iş yeri ve üst aramalarında 9 kilo 888 gram esrar, 72 adet extacy uyuşturucu hap, 947 gram bonzai, 332 gram metamfetamin, 43 adet kırmızı-yeşil reçeteli ilaç, 3 adet tabanca, 3 tüfek ile 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Şahıslardan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6’sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



