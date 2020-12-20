150 jandarmanın katılımıyla düzenlenen operasyon kapsamında, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi’nde ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurma’ ve ‘örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma’ suçlarından aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saatlerinde, 150 jandarmanın katılımıyla çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

11 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon sonucu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik köpeklerinin kullanıldığı aramalarda ise 6 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 1 kilo 20 gram uyuşturucu madde, 18 uyarıcı hap, 2 bilgisayar, 2 tablet, 33 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 66 bin 595 lira ele geçirildi.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı ViDEO