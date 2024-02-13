Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 40 bin adet hap ele geçirildi Sakarya'da uyuşturucu tacirleri ve kaçakçılık operasyonlarında 11 günlük rapor paylaşıldı. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu maddeye el konulurken, 40 bin 83 adet cinsel içerikli ürün tespit edildi.

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İHA

Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Düzenlenen operasyonlar başarı ile sonuçlanırken ekipler, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık yapan şüphelilere göz açtırmıyor.

Bu kapsamda Sakarya Emniyet Müdürlüğü, 1-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu, kaçakçılık, ve asayiş operasyonlarının bilançolarını açıkladı.

390 şüpheli yakalandı

Yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık operasyonlarında 390 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Operasyonlarda ele geçirilenler

Düzenlenen operasyonlarda; 12 kilo 196 gram esrar, 2 kilo 550 gram skunk, 634 gram sentetik uyuşturucu, 322 gram eroin, 245 gram metamfetamin, 141 gram kokain, 80 adet uyuşturucu hap, 40 bin 83 adet cinsel içerikli ürün, 749 bin 700 adet sahte bandrol ve etiket, 722 kilogram açık tütün, 28 bin 560 adet sigara sarma kağıdı, 356 bin 500 adet dolu makaron, 67 adet paketlenmiş tütün, 263 adet kaçak puro, 152 adet elektronik sigara, 15 bin 400 adet gümrük kaçağı malzeme, 87 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet ruhsatsız tüfek, 19 adet kurusıkı tabanca, 18 adet kesici alet ile çalıntı olduğu tespit edilen toplam 5 motosiklet ve otomobil ele geçirildi.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 141 şüpheli yakalandı

Öte yandan haklarında çeşitli suçlardan en az 5 en çok 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 141 şüpheli de yakalandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)