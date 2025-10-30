Sakarya'da uyuşturucuyu kot pantolonlarla takas eden anne ve oğlu tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erenler ilçesi Yeni Mahalle'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından A.Ö. ve oğlu K.Ö. ile O.G., K.G. ve H.D. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYU PANTOLON İLE TAKAS ETTİLER

Aramalarda; 2 parça halinde 0,45 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 3 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör, uyuşturucu satışında kullanılan şeffaf poşet parçaları ele geçirildi.

Şüphelilerden A.Ö. ve oğlu K.Ö.'nün, ellerindeki uyuşturucuyu, diğer 3 şüpheliyle 5 kot pantolon ile takas ettiği belirlendi.

ANNE VE OĞLU TUTUKLANDI

O.G., K.G. ve H.D., alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anne A.Ö. ve oğlu K.Ö. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.