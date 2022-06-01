8 mahallede sulama kanallarında kullanılan vanaların çalınması neticesinde, 10 bin dönümlük tarım alanları susuz kaldı. Çiftçiler, ekim yapamadıkları mahsullerin yarı yarıya düşeceğini söyledi.

Sakarya’nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde 8 mahallede yaşanan hırsızlık, 10 bin dönümlük tarım arazilerini susuz bıraktı.

Ekim hazırlıkları için tarlalarına gelen çiftçiler, sulama kanallarındaki vanaların çalındığını fark etti.

İHA’nın haberine göre; sulama yapamadıkları için tarlalarını ekemeyen çiftçiler, mağdur oldu.

Çiftçiler, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Ferizli ilçesi Nalköy Mahallesi’nde bulunan sulama göletinden çekilen hat sayesinde; Nalköy, İmamlar, Gürpınar, Yeşilova, Büyükyanık, Ziamet, Cebek ve Sarıahmetler mahallelerinde bulunan tarım arazileri sulanıyordu.

“Tarlaları nasıl ekeceğiz bilmiyoruz”

Çiftçi Nazmi Karagöz, “Tarlalarımızı ekmeye geldiğimizde vanalarımızın çalındığını gördük. Ne zaman çalındığını da bilmiyoruz. Bu tarlalar sürüldü, ekilecek ama susuzluktan ekemiyoruz. Bütün tarlalar sürülü, ekilmek için bekliyor ama ekemiyoruz. Bu tarlaları nasıl ekeceğiz bilmiyoruz. Sulama yapamıyoruz. Yaklaşık 10 bin dönüm arazinin sulanması gerekiyor ama sulanmıyor. Boş kaldı her taraf. Yetkililerden buna bir çare bulmasını istiyoruz. Bu sulama kanallarından 8 mahalle sulama yapıyordu ama şu anda hiçbir tanesi yapamıyor.” dedi.

Sakarya'da vanalar çalındı, 10 bin dönüm alandaki tarlalarda ekim yapılamadı ViDEO

“Mahsuller yarı yarıya düşecek”

Çiftçi Resul Toprak da, “Bu sene tarlaya sulama yapmak için geldiğimde vanaların çalındığını gördüm. Tarlalarımızı hazırladık ama sulama yapamadığımız için ekemiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu seneki alacağımız mahsuller yarı yarıya düşecek. Yetkililerin bu duruma bir an önce çare bulmasını istiyorum.” şeklinde konuştu.

“Bölgedeki vanaların yaklaşık yüzde 80’ine yakını çalındı”

İmamlar Mahalle Muhtarı Hakan Kartal ise, “Mahallemizin sulama vanaları çalındı, çiftçiler bu konuda çok mağdur. Bölgedeki vanaların yaklaşık yüzde 80’ine yakını çalındı. Geri kalan kısım da kullanılamıyor. 8 mahallemiz bu konu sebebi ile sulama yapamıyor.” ifadelerini kullandı.