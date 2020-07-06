Sakarya'da vefat eden işçi toprağa verildi

Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından hayatını kaybeden işçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasının patlamasının ardından 56 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Muhammet Seyfi Çanakçı hayatını kaybetti.

Cenaze namazı kılınmak üzere Geyve ilçesindeki Sinanbey Camii'ne getirilen Çanakçı'nın cenaze namazı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ve çok sayıda vatandaşın da katılımı ile gerçekleşti.

GEYVE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Çanakçı’nın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, cenaze namazını Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş kıldırdı. Çanakçı’nın cenazesi Geyve Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.