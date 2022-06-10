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    Sakarya'da velayet davasında anlaşamadığı eşine sokak ateş etti

    Velayet konusu için Sapanca Gölü kenarında buluşan çift anlaşmazlık yaşayınca erkek, belinden çıkardığı silahla ateş etti. O anlar ise kameraya yansıdı.
    • 10.06.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 14:56
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    Sakarya'da velayet davasında anlaşamadığı eşine sokak ateş etti

    Sakarya'da boşanma aşamasında olan E.E (35) ile M.E.(25),  çocuklarının velayetini konuşmak için Sapanca Gölü kenarında buluştu.

    Çiftin konuşması, kısa sürede tartışmaya döndü. E.E., belinden çıkardığı tabancayla kadının bacaklarına doğru peş peşe ateş etti.

    Yerden seken taş, esnafı yaraladı

    Silahı görünce koşarak kaçan M.E., yara almazken, olay yerindeki esnaf N.B. adlı kadın da yerden seken taşın yüzüne gelmesiyle yaralandı. N.B., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

    O anlar kamerada

    Öte yandan M.E.'nin, eşinin silahlı saldırısından kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olay yerinden kaçan E.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Sakarya'da velayet davasında anlaşamadığı eşini sokak ortasında vurdu VİDEO

    Sakarya da velayet davasında anlaşamadığı eşine sokak ateş etti #1

    Sakarya da velayet davasında anlaşamadığı eşine sokak ateş etti #2

    Sakarya da velayet davasında anlaşamadığı eşine sokak ateş etti #3

    Sakarya da velayet davasında anlaşamadığı eşine sokak ateş etti #4

    Sakarya da velayet davasında anlaşamadığı eşine sokak ateş etti #5


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