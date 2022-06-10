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Sakarya'da velayet davasında anlaşamadığı eşine sokak ateş etti

Sakarya'da velayet davasında anlaşamadığı eşine sokak ateş etti

Velayet konusu için Sapanca Gölü kenarında buluşan çift anlaşmazlık yaşayınca erkek, belinden çıkardığı silahla ateş etti. O anlar ise kameraya yansıdı.