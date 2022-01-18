Sakarya'da yakınının kazasına şahit olan kişi cinnet geçirdi

Erenler ilçesinden Adapazarı'na giden otomobil, dönüş için sinyal vererek yavaşladığı sırada zincirleme kazaya karıştı. Feci kazaya karışan otomobil sürücüsünün olaya şahit olan yakını ise şoka girdi.

Sakarya’nın Adapazarı yönüne doğru seyir halinde olan 54 DZ 377 plakalı otomobil sürücüsü, yolun karşısına dönebilmek için sinyal vererek yavaşladı.

Yavaşlayan otomobile, arkasından gelmekte olan 54 AD 080 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan 54 DZ 377 plakalı otomobil ise karşı istikametten gelmekte olan farklı bir otomobil ile çarpıştı.

4 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Toplam 3 aracın karıştığı trafik kazası için bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaşanan trafik kazasında hafif yaralanan 4 kişi bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konu ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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KAZA YAPAN KİŞİNİN YAKINI ŞOK GEÇİRDİ

Öte yandan, sinyal vererek yavaşladığı esnada kazaya karışan 54 DZ 377 plakalı otomobilde bulunan sürücünün yakını olduğu öğrenilen ve kazayı gören bir kadın ise şoka girdi.