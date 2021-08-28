Sakarya’da yanan araç küle döndü

Nurettin A. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yangın sonrası otomobil, tamamen kullanılamaz hale geldi.

Sakarya’nın Taraklı ilçesi Karagöl Yaylası’na Kocaeli’den ailesi ile piknik yapmak için gelen Nurettin A. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı.

Aile hızla araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Otomobil, bir anda alev topuna döndü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, aracı tamamen saran alevlere müdahale ederek tamamen söndürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonrası otomobil, tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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