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    Sakarya’da yanan araç küle döndü

    Nurettin A. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yangın sonrası otomobil, tamamen kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 28.08.2021 - 17:51
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    Sakarya’da yanan araç küle döndü

    Sakarya’nın Taraklı ilçesi Karagöl Yaylası’na Kocaeli’den ailesi ile piknik yapmak için gelen Nurettin A. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı.

    Aile hızla araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

    ALEV TOPUNA DÖNDÜ

    Otomobil, bir anda alev topuna döndü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, aracı tamamen saran alevlere müdahale ederek tamamen söndürdü.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yangın sonrası otomobil, tamamen kullanılamaz hale geldi.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sakarya’da yanan araç küle döndü VİDEO

    Sakarya’da yanan araç küle döndü #1

    Sakarya’da yanan araç küle döndü #2

    Sakarya’da yanan araç küle döndü #3

    Sakarya’da yanan araç küle döndü #4

    Sakarya’da yanan araç küle döndü #5

    Sakarya’da yanan araç küle döndü #6

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