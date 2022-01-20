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    Sakarya'da yangın: Kardeşlerden 1'i öldü diğeri ağır yaralı

    Annelerinin evde bırakıp komşuya gittiği 11 ve 8 yaşlarındaki çocukların üstüne ısıtıcı devrildi. Çocuklardan 1'i hayatını kaybederken diğerinin hayati tehlikesi sürüyor.
    • İHA
    • 20.01.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 16:02
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    Sakarya'da yangın: Kardeşlerden 1'i öldü diğeri ağır yaralı

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Nuray Eski, Dursun Efe (8) ve Nehir (11) adındaki çocuklarını evde bırakarak komşusuna indi.

    Bu esnada ise evde bulunan elektrikli ısıtıcı, iki kardeşin yattığı yatağın üzerine devrildi. Bu nedenle başlayan yangında alevler yükselirken, Nehir ve Dursun Efe evde mahsur kaldı.

    ÇOCUKLARINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

    Yangını fark eden anne ise çocuklarını kurtarmaya çalışırken dumandan etkilendi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yangın, bölgeye ulaşan ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü. İçeride bulunan çocuklar, sağlık ekiplerince bölgede yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı.

    NEHİR KURTARILAMADI

    Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 11 yaşındaki Nehir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

    KÜÇÜK KARDEŞİN DURUMU AĞIR

    Durumu ağır olan 8 yaşındaki Dursun Efe ise, Yenikent Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Dumandan etkilenen annenin de hastanedeki tedavisi sürüyor.

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    Sakarya da yangın: Kardeşlerden 1 i öldü diğeri ağır yaralı #5


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