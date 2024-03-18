Sakarya'da yasak aşk cinayetinde mahkemeden karar çıktı Kendisini aldattığı iddia edilen eşini öldüren, onunla ilişki yaşadığı ileri sürülen kişiyi de yaralayan sanık hakkında mahkeme heyeti kararını verdi. Heyet, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Camili Mahallesi Yunus Emre Spor Salonu mevkiinde 5 Ekim 2023'de meydana gelen olayda İ.A., kendisini aldattığını düşündüğü eşi Tansu A.'yı ve görüştüğü B.Y.T.'yi cadde ortasında silahla ateş ederek yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Tansu A., olaydan iki gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, B.Y.T. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Olayın ardından silahı ile polise teslim olan ve adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarının "Neden yaptınız, pişman mısınız?" sorusuna "adalet" yanıtını veren İ.A. ise tutuklandı.

Tutuklu sanık İ.A. hakkında Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesince açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

"Öldürmeye kasten hareket etmedim"

Salonda tutuklu sanık İ.A., taraf avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından başlayan duruşmada söz hakkı verilen sanık, “Öldürmeye kasten hareket etmedim önceki savunmalarımı tekrar ediyorum, pişmanım.” dedi.

6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Kararını veren mahkeme heyeti ise sanık İ.A.'yı eşi Tansu A.'ya karşı ‘kadına ve eşe karşı kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 17 yıl 6 ay, müşteki B.Y.T.'ye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)