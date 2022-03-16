Adapazarı ilçesinde aralarında tartışma çıkan iki yaşlı adamın birbirlerine vurmaya çalıştığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bankta meydana gelen olayda, iki yaşlı adam henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı.

BİRBİRLERİNE VURAN YAŞLILAR KAMERADA

Birbirlerine vurmaya çalışan yaşlılar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Sakarya'da yaşlıların kavgası kamerada

VATANDAŞLAR KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde, tartışan yaşlı adamların birbirlerine vurmaya çalışması, başka bir yaşlı adamın da kavgayı ayırmaya çalışması ve görüntüleri çeken vatandaşın olayı yorumlaması yer aldı.