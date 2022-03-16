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    Sakarya'da yaşlıların kavgası kamerada

    Adapazarı ilçesinde aralarında tartışma çıkan iki yaşlı adamın birbirlerine vurmaya çalıştığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • İHA
    • 16.03.2022 - 13:56
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    Sakarya'da yaşlıların kavgası kamerada

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bankta meydana gelen olayda, iki yaşlı adam henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı.

    BİRBİRLERİNE VURAN YAŞLILAR KAMERADA

    Birbirlerine vurmaya çalışan yaşlılar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

    Sakarya'da yaşlıların kavgası kamerada

    VATANDAŞLAR KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

    Görüntülerde, tartışan yaşlı adamların birbirlerine vurmaya çalışması, başka bir yaşlı adamın da kavgayı ayırmaya çalışması ve görüntüleri çeken vatandaşın olayı yorumlaması yer aldı.

    Sakarya da yaşlıların kavgası kamerada #1

    Sakarya da yaşlıların kavgası kamerada #2


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