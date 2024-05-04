Sakarya'da yaya geçidinde kız çocuğuna otomobil çarptı Yaya geçidinde yürüdüğü esnada yolun sağ tarafını kontrol eden küçük bir kız çocuğuna otomobilin çarpma anı görüntülendi.

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İHA

Sakarya'da dikkatsizlik ve trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

Mart ayında gerçekleşen üç ayrı kaza, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlandı. Görüntülerden, trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği ve kurallara uymama nedeniyle meydana geldiği açıkça görülüyor.

Yaya geçinde yürüyen çocuğa otomobil çarptı

İlk kaza görüntüsünde, Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi'nde, sol şeridi kontrol eden bir sürücünün ardından yaya geçidine geçmeye çalışan küçük bir kız çocuğuna otomobilin çarpması anları yer alıyor.

Diğer iki kaza ise kavşaklarda gerçekleşti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)