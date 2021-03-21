- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sakarya'da yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız kamerada
Sakarya'da yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız kamerada
Yetiştirme yurdundan kaçtığı tespit edilen 3 kız, bölgedeki pastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- DHA
- 21.03.2021 - 15:18
Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Kız Yetiştirme Yurdu’ndan yaşları 14 ila 16 arasındaki 3 kız çocuğu kaçtı.
Küçük kızların, Pamukova ilçesindeki bir pastaneden yardım istediği ortaya çıktı.
Ayakkabıları ve montları olmayan 3 kız çocuğu, girdikleri pastanenin çalışanlarından telefon istedi.
PASTANEDEN TELEFON AÇIP UZAKLAŞTILAR
Telefon ile yakınlarına durumu haber veren çocuklar, daha sonra pastaneden ayrılarak uzaklaştı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Pastane çalışanları, aç olan çocuklara yiyecek verirken, telefon ettikleri yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis harekete geçti.
ÇOCUKLAR ARANIYOR
Pastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, çocukları bulmak için çalışma başlattı.