Euro
8.5903
-1.69%
Dolar
7.2131
-1.5%
Altın
404.83
-0.96%
Borsa
1.529
-1.41%
Bitcoin
426.400
-2.63%
EXEN Coin
13.71
-3.99%
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Sakarya'da yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız kamerada

    Yetiştirme yurdundan kaçtığı tespit edilen 3 kız, bölgedeki pastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • DHA
    • 21.03.2021 - 15:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız kamerada

    Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Kız Yetiştirme Yurdu’ndan yaşları 14 ila 16 arasındaki 3 kız çocuğu kaçtı.

    Küçük kızların, Pamukova ilçesindeki bir pastaneden yardım istediği ortaya çıktı.

    Ayakkabıları ve montları olmayan 3 kız çocuğu, girdikleri pastanenin çalışanlarından telefon istedi.

    PASTANEDEN TELEFON AÇIP UZAKLAŞTILAR

    Telefon ile yakınlarına durumu haber veren çocuklar, daha sonra pastaneden ayrılarak uzaklaştı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Pastane çalışanları, aç olan çocuklara yiyecek verirken, telefon ettikleri yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis harekete geçti.

    ÇOCUKLAR ARANIYOR

    Pastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, çocukları bulmak için çalışma başlattı.

    Sakarya da yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız kamerada #1

    Sakarya da yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız kamerada #2

    Sakarya da yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız kamerada #3

    Sakarya da yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız kamerada #4

    Sakarya da yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız kamerada #5

    Sakarya da yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız kamerada #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir