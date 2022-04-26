Sakarya'da yol verme cinayeti: 2 gözaltı

Trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı Murat Çoban'ı tabancayla vurarak öldüren E.T. ile yanında bulunan R.G. yakalandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi’nde pazarcılık yapan Murat Çoban ile E.T. arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Çevredekiler, araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada E.T., aracından aldığı tabanca ile Murat Çoban’a peş peşe ateş etti.

Kurtarılamadı

Murat Çoban ağır yaralanırken, E.T. ise yanındaki R.G. ile kaçtı. Hastaneye kaldırılan Murat Çoban kurtarılamadı.

2 şüpheli yakalandı

Polis, yapılan çalışmayla E.T. ve R.G.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.





















