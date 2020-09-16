Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada satırla saldıran şahıs ve kavga ettiği kişi gözaltına alındı.

Adapazarı ilçesinde bulunan Ulus Caddesi ve Hendek Caddesinin kesiştiği noktada, Ö.A. ve O.Ç. yol vermeme meselesi yüzünden ve birbirlerine küfür ettiği iddiasıyla kavga etmeye başladı.

DÜKKANDAN ALDIĞI SATIRLA SALDIRDI

Kavganın büyümesi üzerine O.Ç. bir dükkana girerek aldığı satırla adeta dehşet saçtı. Ö.A. ise satır darbelerinden kendini yol kenarından bulduğu meyve kasasıyla korumaya çalıştı.

Sakarya'da yol verme kavgasında satırlı saldırı

Çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu olası bir facianın önüne geçilirken bir süre daha devam eden kavga tarafların araca binerek uzaklaşmasıyla son buldu. Kavga anını ise bir vatandaş saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına aldı.

KAVGA EDENLER GÖZALTINDA

Durumun haber verilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptıkları incelemeler sonucunda şehrin göbeğinde satırla adeta dehşet saçan O.Ç. ile kavga ettiği Ö.A. gözaltına alındı.

Şahıslar, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğinde tamamlanacak olan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.