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    Sakarya'da 'yol verme' tartışmasında öldürüldü

    Sakarya’nın Erenler ilçesinde, yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan Murat Çoban (31), yaşamını yitirdi.
    • 23.04.2022 - 20:38
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    Sakarya'da 'yol verme' tartışmasında öldürüldü

    Sakarya'nın Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda pazarcılık yapan Murat Çoban ile bir kişi mahalle arasında yol verme meselesi nedeniyle araçlarından inerek tartışmaya başladı.

    Kimliği henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü tabancasını çıkararak ateşledi ve Murat Çoban’ı vurdu.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

    Kaçan şahsı yakalama çalışması sürüyor

    Ağır yaralanan Murat Çoban kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    DHA'nın aktardığına göre polis, olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Sakarya da yol verme tartışmasında öldürüldü #1

    Sakarya da yol verme tartışmasında öldürüldü #2


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