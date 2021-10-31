Ferizli ilçesinde gece yarısı yola dökülen ve araç sürücülerine zorluk yaşatan mısırlar bekçiler tarafından temizlenirken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde gece saatlerinde yola mısır döküldü. Dökülen mısırlar araçların yolda kaymasına sebep oldu. Bu esnada bölgede devriye gezen bekçiler durumu fark ederek olaya müdahale etti.

YOLU TEMİZLEYEN BEKÇİ, SÜRÜCÜLERİ DE UYARDI

Yola dökülen mısırlar, bekçiler tarafından temizlendi. O anlar ise, KGYS kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bekçilerden bir tanesi elindeki süpürgeyle yola saçılan mısırları kenara çekerken, diğer bekçinin ise o sırada yoldan geçen araçları uyardığı anlar yer aldı.

Sakarya'da yola dökülen mısırları bekçiler temizledi - Video

"POLİS TEŞKİLATI VATANDAŞIN YANINDA"

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan bekçilerin örnek hareketi ise takdir edildi. Görüntüler sosyal medyada, “Bütün kurumların uyuduğu saatlerde Türk Polis Teşkilatı vatandaşın yardımına koşmaya devam edecektir. Kıymetimizi bilenlere selam olsun” ifadeleri ile paylaşıldı.