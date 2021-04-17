Euro
9.6725
0.69%
Dolar
8.0578
0.63%
Altın
460.49
1.36%
Borsa
1.408
0.03%
Bitcoin
498.132
1.12%
EXEN Coin
28.50
0.88%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Sakarya’da yüksek sesle ilahi söyleyerek dilendiler

    Ramazan ayını fırsata çeviren iki dilenci, sokakta yan yana turlayıp yüksek sesle ilahi söyleyerek dilendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 17.04.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 12:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya’da yüksek sesle ilahi söyleyerek dilendiler

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, Ramazan ayının maneviyatını fırsata dönüştüren dilenciler sokaklarda ilahi söyleyerek dilendi.

    Tepekum Mahallesi’nde yaşanan olayı gören bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

    Yan yana yürüyüp yüksek sesle okuyan iki kişinin, sokaklarda dolaştığı görüldü.

    İnsanların manevi duygularını sömürerek para isteyen dilenciler, bir süre sonra gözden kayboldu.

    Sakarya’da yüksek sesle ilahi söyleyerek dilendiler VİDEO

    Sakarya’da yüksek sesle ilahi söyleyerek dilendiler #1

    Sakarya’da yüksek sesle ilahi söyleyerek dilendiler #2

    Sakarya’da yüksek sesle ilahi söyleyerek dilendiler #3

    Sakarya’da yüksek sesle ilahi söyleyerek dilendiler #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir