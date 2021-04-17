Ramazan ayını fırsata çeviren iki dilenci, sokakta yan yana turlayıp yüksek sesle ilahi söyleyerek dilendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, Ramazan ayının maneviyatını fırsata dönüştüren dilenciler sokaklarda ilahi söyleyerek dilendi.

Tepekum Mahallesi’nde yaşanan olayı gören bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Yan yana yürüyüp yüksek sesle okuyan iki kişinin, sokaklarda dolaştığı görüldü.

İnsanların manevi duygularını sömürerek para isteyen dilenciler, bir süre sonra gözden kayboldu.

Sakarya’da yüksek sesle ilahi söyleyerek dilendiler VİDEO