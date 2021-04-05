Sakarya'da zincirleme kaza

D-100 karayolunda 3 aracın çarpıştığı kazada, yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Bekirpaşa ışıkları mevkiinde, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 ABJ 319 ile 54 ABN 014 plakalı araçlar çarpıştı.

ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDULAR

Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlara aynı istikamette ilerlemekte olan 54 TN 102 plakalı otomobil çarptı. 3 aracın çarpıştığı zincirleme kaza sonucunda bölgede ulaşım bir süre tek şerit üzerinden kontrollü şekilde sağlandı.

Herhangi bir ölen ve yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.