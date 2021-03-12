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    Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü

    Geyve ilçesi D-650 karayolu üzerinde tır, kamyonet ve iş makinesinin çarpışmasından oluşan ve araçların adeta kağıda döndüğü kazada, sıkışan sürücüleri ekipler dakikalarca kurtarmak için uğraştı.
    • AA
    • 12.03.2021 - 00:51
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 01:43
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    Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü

    Geyve ilçesi D650 karayolu Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan Cafer Küçükdemirci idaresindeki 42 CPD 54 plakalı Mercedes marka tır, 34 VDM 91 plakalı Ford marka kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar önlerinde ilerlemekte olan iş makinesine de çarptı.

    Sakarya da zincirleme kaza: 1 ölü #1

    EZİLEN ARAÇLARDA SIKIŞAN SÜRÜCÜLER AĞIR YARALANDI

    Kazada kağıt gibi ezilen araçlarda sıkışan sürücüler ve kamyonetin içerisinde bulunan Reşat Gökdeniz ağır yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler araçlarda sıkışan sürücüleri çıkartmak için adeta zamanla yarıştı. Sıkışan araçlarda yaşam mücadelesi veren yaralılar, ekiplerin zorlu çalışması neticesinde yaklaşık 1 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

    Sakarya da zincirleme kaza: 1 ölü #2

    TIR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Tır sürücüsü Küçükdemirci, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralıların durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Sakarya da zincirleme kaza: 1 ölü #3

    Sakarya da zincirleme kaza: 1 ölü #4

    KAZA SONRASI YOL TRAFİĞE KAPANDI

    Öte yandan, kağıt gibi ezilen araçların karıştığı kaza sonrasında D-650 Karayolu Adapazarı istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Yaralıların araçlardan çıkarılması sonrasında tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanan trafik ve kaza yeri havadan da görüntülendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sakarya da zincirleme kaza: 1 ölü #5

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