Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü

Geyve ilçesi D-650 karayolu üzerinde tır, kamyonet ve iş makinesinin çarpışmasından oluşan ve araçların adeta kağıda döndüğü kazada, sıkışan sürücüleri ekipler dakikalarca kurtarmak için uğraştı.

Geyve ilçesi D650 karayolu Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan Cafer Küçükdemirci idaresindeki 42 CPD 54 plakalı Mercedes marka tır, 34 VDM 91 plakalı Ford marka kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar önlerinde ilerlemekte olan iş makinesine de çarptı.

EZİLEN ARAÇLARDA SIKIŞAN SÜRÜCÜLER AĞIR YARALANDI

Kazada kağıt gibi ezilen araçlarda sıkışan sürücüler ve kamyonetin içerisinde bulunan Reşat Gökdeniz ağır yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler araçlarda sıkışan sürücüleri çıkartmak için adeta zamanla yarıştı. Sıkışan araçlarda yaşam mücadelesi veren yaralılar, ekiplerin zorlu çalışması neticesinde yaklaşık 1 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Tır sürücüsü Küçükdemirci, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralıların durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZA SONRASI YOL TRAFİĞE KAPANDI

Öte yandan, kağıt gibi ezilen araçların karıştığı kaza sonrasında D-650 Karayolu Adapazarı istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Yaralıların araçlardan çıkarılması sonrasında tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanan trafik ve kaza yeri havadan da görüntülendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.