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    Sakarya'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabasını öldürdü 

    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 52 yaşındaki Refik Kul, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası C.K. tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.
    • 12.07.2022 - 22:05
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 22:05
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    Sakarya'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabasını öldürdü 

    Saat 19.00 sıralarında Sakarya'nın Akyazı ilçesi Civcivgüneyi Mahallesi’nde meydana gelen olayda C.K. ile akrabası Refik Kul arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

    C.K. tabancasını ateşleyerek Refik Kul’u vurdu. Haber verilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

    Hayatını kaybetti

    Vücuduna 4 kurşun isabet eden Refik Kul ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Refik Kul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Jandarma olayın ardından kaçan C.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Sakarya da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabasını öldürdü  #1


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