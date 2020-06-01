Sakarya'daki arazi anlaşmazlığı kavgası kamerada

Arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında 1 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya’nın Kocaali ilçesi Şerbetpınarı Mahallesi’nde daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı.

İddiaya göre, Ş.T., Ö.T., N.T., E.T. ile Cengiz Tenkoğlu isimli kişiler, aralarında husumet bulunan İ.K.’nin evine sopalar ile giderek, İ.K., Ş.K. ve E.K. isimli kişileri darbetti.

KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ

İ.K. ve Ş.K. isimli şahıslar da tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açarak, Cengiz Tenkoğlu ile E.T. isimli kişiyi yaraladı.

Yaralılardan Cengiz Tenkoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Sakarya'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kavga İZLE

TABANCA VE TÜFEK BULUNDU

Öte yandan olayın yaşandığı adreste jandarma ekiplerince yapılan aramalarda; 2 adet tüfek, 3 adet tabanca, 7 adet tüfek fişeği, 4 adet 9 mm tabanca mermisi, 8 adet 7.65 mm tabanca kovanı, 2 adet 9 mm tabanca kovanı, yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda fişek kılıfı ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Gözaltına alınan İ.K. ve Ş.K. isimli şüpheliler, jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.