- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Sakarya'daki arazi anlaşmazlığı kavgası kamerada
Sakarya'daki arazi anlaşmazlığı kavgası kamerada
- İHA
- 01.06.2020 - 08:52
Sakarya’nın Kocaali ilçesi Şerbetpınarı Mahallesi’nde daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı.
İddiaya göre, Ş.T., Ö.T., N.T., E.T. ile Cengiz Tenkoğlu isimli kişiler, aralarında husumet bulunan İ.K.’nin evine sopalar ile giderek, İ.K., Ş.K. ve E.K. isimli kişileri darbetti.
KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ
İ.K. ve Ş.K. isimli şahıslar da tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açarak, Cengiz Tenkoğlu ile E.T. isimli kişiyi yaraladı.
Yaralılardan Cengiz Tenkoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Sakarya'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kavga İZLE
TABANCA VE TÜFEK BULUNDU
Öte yandan olayın yaşandığı adreste jandarma ekiplerince yapılan aramalarda; 2 adet tüfek, 3 adet tabanca, 7 adet tüfek fişeği, 4 adet 9 mm tabanca mermisi, 8 adet 7.65 mm tabanca kovanı, 2 adet 9 mm tabanca kovanı, yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda fişek kılıfı ele geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Gözaltına alınan İ.K. ve Ş.K. isimli şüpheliler, jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.