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    Sakarya'daki at ve eşekler kesilmekten kurtarıldı

    Nehir kenarında at ve eşek kesileceği ihbarını alarak harekete geçen jandarma ekipleri, bakım ve tedavisini yaptığı 60 hayvanı sahiplendirdi.
    • 27.04.2022 - 17:28
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    Sakarya'daki at ve eşekler kesilmekten kurtarıldı

    Sakarya'nın Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde jandarma, onlarca at ve eşeğin kesileceğine yönelik ihbar aldı.

    Geçtiğimiz yılın Aralık ayında meydana gelen olayda nehir kenarında yapılacağı aktarılan kesime yönelik çalışma yürütüldü.

    Jandarmanın düzenlediği operasyonda Engin H., farklı illerden satın aldığı ve TIR ile ilçeye getirdiği atları, ticari ve yetiştirme amaçlı temin ettiğini söyledi.

    Delil yetersizliğinden serbest bırakıldılar

    Yapılan aramada bıçak, masat, poşet, el kantarı, ilaç, enjektör ve demir askı bulundu. Engin H. ve yanında bulunan akrabaları, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. 39 at, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yediemine alındı.

    2 şüpheli tutuklandı

    Engin H., ocakta ise arkadaşıyla Adapazarı Köprübaşı Mahallesi'nde kestiği 2 atı parçalarken yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yediemine götürülen at ve eşekler de Besiciler Odası Başkanı Halit Karaduman'ın ahırında bakıma alındı.

    60 at ve eşek sahiplendirildi

    Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinesinde tedavileri ve bakımları yapılan, kayıt altına alınan 60 at ve eşeğin sahiplendirilmesine karar verildi. Atların bir kısmı sportif amaçlı faaliyet gösteren tesislere gönderilirken, bir kısmı da tarımla uğraşan çiftçilere ücretsiz verildi.

    Sakarya daki at ve eşekler kesilmekten kurtarıldı #1

    Sakarya daki at ve eşekler kesilmekten kurtarıldı #2

    Sakarya daki at ve eşekler kesilmekten kurtarıldı #3


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