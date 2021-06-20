Sakarya'daki dinlenme tesisinde otobüsü kalkınca kalp krizi geçirdi

Otobüste rahatsızlanınca bir tesiste indirilen 43 yaşındaki Davut Özbek, tuvaletten çıktığında otobüsün gittiğini görünce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkisindeki dinlenme tesisine, İstanbul'dan Diyarbakır'a giden bir otobüste yolculuk eden Davut Özbek, rahatsızlanarak giriş yaptı.

Otobüs tesise girerken araçtan inen 43 yaşındaki Özbek, tuvalete gitti.

Döndüğünde otobüsün gittiğini görüp merdivenlere oturan Özbek, fenalaşıp bulunduğu yere yığıldı.

OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine tesise gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Davut Özbek’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Özbek’in cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi’ne götürüldü.

CENAZESİ DİYARBAKIR'A GÖTÜRÜLDÜ

İlk incelemede, 3 çocuk babası Özbek'in, kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilirken, cenazesi yakınları tarafından alınıp Diyarbakır’a götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.