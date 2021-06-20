Euro
10.3678
-0.29%
Dolar
8.7373
0.21%
Altın
495.67
-0.3%
Borsa
1.391
-1.63%
Bitcoin
299.977
-4.56%
EXEN Coin
29.66
-0.66%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Sakarya'daki dinlenme tesisinde otobüsü kalkınca kalp krizi geçirdi

    Otobüste rahatsızlanınca bir tesiste indirilen 43 yaşındaki Davut Özbek, tuvaletten çıktığında otobüsün gittiğini görünce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 20.06.2021 - 16:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'daki dinlenme tesisinde otobüsü kalkınca kalp krizi geçirdi

    Gece saatlerinde TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkisindeki dinlenme tesisine, İstanbul'dan Diyarbakır'a giden bir otobüste yolculuk eden Davut Özbek, rahatsızlanarak giriş yaptı.

    Otobüs tesise girerken araçtan inen 43 yaşındaki Özbek, tuvalete gitti.

    Döndüğünde otobüsün gittiğini görüp merdivenlere oturan Özbek, fenalaşıp bulunduğu yere yığıldı.

    OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine tesise gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Davut Özbek’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Özbek’in cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi’ne götürüldü.

    CENAZESİ DİYARBAKIR'A GÖTÜRÜLDÜ

    İlk incelemede, 3 çocuk babası Özbek'in, kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilirken, cenazesi yakınları tarafından alınıp Diyarbakır’a götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sakarya daki dinlenme tesisinde otobüsü kalkınca kalp krizi geçirdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir