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    Sakarya'daki düğünde itişme kavgası

    Adapazarı ilçesinde bulunan düğün salonunda, oyun oynarken itişmeye başlayan kişiler kavgaya tutuştu. Düğün yarıda kesilirken, polis ekipleri şahısları merkeze götürdü.
    • İHA
    • 18.12.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 18:51
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    Sakarya'daki düğünde itişme kavgası

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan düğün salonunda, oyun oynarken itişme nedeniyle tartışma çıktı.

    DÜĞÜN YARIDA KESİLDİ

    Kısa sürede nabızların yükseldiği tartışma kavgaya dönüştü. Düğün yarıda kesilirken, olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle ayrılan taraflar, polis merkezine götürülerek ifade verdi.

    Sakarya'daki düğünde itişme kavgası VİDEO

    Sakarya daki düğünde itişme kavgası #1

    Sakarya daki düğünde itişme kavgası #2

    Sakarya daki düğünde itişme kavgası #3

    Sakarya daki düğünde itişme kavgası #4

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