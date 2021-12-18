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Sakarya'daki düğünde itişme kavgası
Adapazarı ilçesinde bulunan düğün salonunda, oyun oynarken itişmeye başlayan kişiler kavgaya tutuştu. Düğün yarıda kesilirken, polis ekipleri şahısları merkeze götürdü.
- İHA
- 18.12.2021 - 17:21
- Güncelleme : 18.12.2021 - 18:51
Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan düğün salonunda, oyun oynarken itişme nedeniyle tartışma çıktı.
DÜĞÜN YARIDA KESİLDİ
Kısa sürede nabızların yükseldiği tartışma kavgaya dönüştü. Düğün yarıda kesilirken, olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle ayrılan taraflar, polis merkezine götürülerek ifade verdi.
Sakarya'daki düğünde itişme kavgası VİDEO