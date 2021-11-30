- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sakarya'daki gençlerin yumruk yumruğa kavgası
Sakarya'daki gençlerin yumruk yumruğa kavgası
Daha önce kavga eden gençlerin sokakta karşılaşmasıyla birlikte ikinci bir kavga meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 30.11.2021 - 17:56
- Güncelleme : 30.11.2021 - 18:01
Dün öğle saatlerinde Sakarya'nın Karasu İncilli Mahallesi’nde daha önce kavga eden gençler sokakta karşılaştı.
Gençler bir anda birbirlerine saldırdı.
Olay yerinin yakınında bulunan polis ekipleri hemen kavgaya müdahale etti.
KAVGA ANLARI KAMERADA
Polisler gençleri ayırıp, ifadelerini alarak ve serbest bıraktı. Gençlerin yumruk yumruğa kavgası ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Sakarya'daki gençlerin yumruk yumruğa kavgası VİDEO