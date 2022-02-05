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    Sakarya'daki inşaat, beton dökülürken çöktü

    İnşaat halindeki bina 2'nci katına beton dökümü için hazırlık yapıldığı sırada çökerken, işçiler son anda canını kurtardı. O anlar, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 05.02.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 16:02
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    Sakarya'daki inşaat, beton dökülürken çöktü

    Dün öğle saatlerinde Sakarya'nın Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi'nde 2'nci katına pompa ile beton dökümü için hazırlık yapılan villa inşaatından sesler gelmeye başladı.

    Durumu fark eden işçiler, inşaattan uzaklaştı.

    İŞÇİLER BİNAYI BOŞALTTI

    Kısa süre sonra bina çöktü. İşçilerin durumu erken fark edip binayı boşatması, olası bir olumsuz durumun önüne geçti.

    ÇÖKME ANI KAMERADA

    Bu arada binanın yıkılma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Sakarya'daki inşaat, beton dökülürken çöktü VİDEO

    Sakarya daki inşaat, beton dökülürken çöktü #1

    Sakarya daki inşaat, beton dökülürken çöktü #2

    Sakarya daki inşaat, beton dökülürken çöktü #3

    Sakarya daki inşaat, beton dökülürken çöktü #4

    Sakarya daki inşaat, beton dökülürken çöktü #5

    Sakarya daki inşaat, beton dökülürken çöktü #6

    Sakarya daki inşaat, beton dökülürken çöktü #7

    Sakarya daki inşaat, beton dökülürken çöktü #8


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