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- Sakarya'daki itfaiye, eliyle yakaladığı yılanı doğaya saldı
Sakarya'daki itfaiye, eliyle yakaladığı yılanı doğaya saldı
Eve giren yılanı eliyle çıkaran itfaiye, evden uzaklaşmasının ardından yılanı doğaya bıraktı.
- İHA
- 11.07.2021 - 14:05
- Güncelleme : 11.07.2021 - 14:14
Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Orta Mahalle'de evine yılan girdiğini gören vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evin kapı girişinde lastiklerin arasına giren yılanı bulunduğu yerden çıkarttı.
ELİYLE ALIP DOĞAYA BIRAKTI
Korkusuz itfaiye eri, eline aldığı yılanı bir müddet taşıyarak boş bir arazide tekrar doğaya saldı.