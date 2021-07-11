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    Sakarya'daki itfaiye, eliyle yakaladığı yılanı doğaya saldı

    Eve giren yılanı eliyle çıkaran itfaiye, evden uzaklaşmasının ardından yılanı doğaya bıraktı.
    • İHA
    • 11.07.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 14:14
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    Sakarya'daki itfaiye, eliyle yakaladığı yılanı doğaya saldı

    Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Orta Mahalle'de evine yılan girdiğini gören vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evin kapı girişinde lastiklerin arasına giren yılanı bulunduğu yerden çıkarttı.

    ELİYLE ALIP DOĞAYA BIRAKTI

    Korkusuz itfaiye eri, eline aldığı yılanı bir müddet taşıyarak boş bir arazide tekrar doğaya saldı.

    Sakarya daki itfaiye, eliyle yakaladığı yılanı doğaya saldı #1

    Sakarya daki itfaiye, eliyle yakaladığı yılanı doğaya saldı #2

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