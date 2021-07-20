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    Sakarya'daki kaşıntıların nedeni, deniz anası çıktı

    Dün 32 kişinin vücutlarında kaşıntılar oluştuğu deniz suyundan alınan numune temiz çıktı. Kaşıntıların deniz anasından kaynaklandığı belirlendi.
    • DHA
    • 20.07.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 15:39
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    Sakarya'daki kaşıntıların nedeni, deniz anası çıktı

    Sakarya Karasu sahilinde dün denize giren bazı kişilerin vücutlarında kaşıntılar başladı.

    Vücutlarında, kaşınmaya bağlı kızarıklar oluşan 32 kişi, hastaneye gitti.

    Sağlık ekiplerinin görüş belirtmesi üzerine saat 18.00 sıralarında tedbir amacıyla cankurtaranlar denize girilmesine izin vermedi.

    DENİZDEN NUMUNE ALINDI

    Ekipler sudan numune aldıktan sonra, ilerleyen saatlerde yeniden denize girilmesine izin verildi.

    DENİZ ANALARINDAN KAYNAKLANIYOR

    Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda yapılan incelemede deniz suyunun temiz çıktığı belirtildi. Kaşınmanın son iki gündür oluşan deniz anasından kaynaklandığı bildirildi.

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