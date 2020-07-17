Sakarya'daki kazada ölen kadın, şehidin kardeşi çıktı

Bu sabah TEM'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kazada ölenlerden biri, 15 Temmuz şehidinin kız kardeşi çıktı.

Sabah saatlerinde Sakarya'nın Hendek ilçesindeki TEM otoyolunda bir araç çekici ile trafikten çıkarıldı.

İkbaliye mevkisinde, Ankara yolunda ilerleyen Murat Arıkan'a ait araç arızalanınca yardım istedi.

TEM BİRBİRİNE GİRDİ

Yardım çağrısı üzerine İsmail Ay'ın kontrolündeki çekici aracı bölgeye gelince, aracın çekiciye yüklendiği sırada Nefes Rüzgar Efe idaresindeki otomobil, Murat Arıkan’a çarptı. Efe'nin savrulan otomobiline de Yüksel Tarım yönetimindeki cip çarptı. Yaşanan kazalar üzerine otomobilinden inen Nefes Rüzgar Efe'ye bu kez plakası alınamayan bir TIR çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

TIR, yoluna devam ederken kazada, Murat Arıkan ve Nefes Rüzgar Efe, hayatlarını kaybetti. Araçlarda bulunan Metin Tok, İsmail Ay, Mert İlkkan Duru ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile cip sürücüsü Yüksel Tarım yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bölgedeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN KARDEŞİ ÇIKTI

Kazada hayatını kaybeden Nefes Rüzgar Efe’nin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, o dönem adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Barış Efe’nin kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Nefes Rüzgar Efe’nin cenazesinin işlemlerinin ardından götürüleceği memleketi Karabük'ün Eflani ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

























