M.S. idaresindeki otomobil, O.D.'nin aracına arkadan çarptı. Yaşanan kazada 5 kişi yaralanırken polis memurunun kazazede miniğe gösterdiği şeftak de dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişi Sapanca ilçesi mevkiinde bayram için İstanbul’dan Uşağa doğru yola çıkan O.D., aynı istikamette iki aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazayı görerek yavaşladı.

Bu esnada arkadan gelmekte olan M.S. idaresindeki otomobil ise yavaşlayan O.D.'nin aracına arkadan çarptı.

5 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisi ile otomobiller savrulurken O.D.’nin eşi B.D. ile 6 yaşındaki çocukları A.D. ve diğer otomobil sürücüsü M.S.'nin eşi S.S. ile birlikte Ö.Y.S. ve A.H.S. isimli çocukları yaralandı.





Sürücüler yara almadı

İHA'nın haberine göre; 5 kişinin yaralandığı kazayı sürücüler ise yara almadan atlattı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.





Polisin şefkati gözlerden kaçmadı

Bu esnada kazada yara almayan annesi ve iki kardeşi yaralanan M.S. isimli sürücünün 2 yaşlarındaki çocuğunun hiçbir şeyden habersiz şekilde yol kenarına oturarak araçlardan savrulan parçalarla oynaması ve bu esnada polisin de ona eşlik ederek sevgi göstermesi de dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya'daki kazazede miniğe polis şefkati





