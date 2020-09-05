Fındık toplamaya giden mevsimlik işçilerin darbedildiğine dair görüntülerin ardından, işçilerin çavuşu Kasım Demir açıklama yaptı. Kasım Demir bunun Türk-Kürt meselesi değil, şahsi olduğunu söyledi.

Mardinli mevsimlik işçiler, Sakarya'nın Kocaali ilçesi Köyyeri Mahallesi´nde fındık bahçesinde çalışırken tartışma yaşadıkları bahçe sahiplerinin çocukları tarafından darbedildi.

Kavga üzerine işçiler minibüs ile şehirden ayrılırken, bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde yer alan "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına ilişkin, Mardin'de yaşayan işçilerin çavuşu Kasım Demir, açıklamada bulundu.

İŞ NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Kasım Demir, Kocaali ilçesinde fındık toplarken yer sahibi işveren aile ile aralarında iş nedeniyle tartışma çıktığını söyledi.

Sakarya'daki Kürt işçilerin çavuşu Kasım Demir: Bu Türk-Kürt meselesi değil VİDEO



"HEPSİ KARDEŞLERİMİZDİR"

Bölgede daha önce birçok kişiyle çalıştıklarını ve hiçbir sorun yaşamadıklarını söyleyen Kasım Demir, "Tartışma yaşadığımız kişiler başından beri sorunluydu. Bu yaşadığımız olay münferit olarak yaşandı. Diğer çalıştığımız yerlerde hiç sıkıntı yaşamadık. Onlarla aile gibiydik. Bu, Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi. Diğer çalıştığımız insanlar dört dörtlüktü. Yalnızca bu olayı yaşadığımız kimselerle sıkıntı yaşadık burada. Bizi rencide edici kelimeler söyleyince zorumuza gitti, işi bıraktık. O kişilerden başka Sakarya'da hiç kimseyle hiçbir sorun yaşamadık. Hepsi kardeşlerimizdir, yalan söyleyemeyiz bu konuda" dedi.

MÜNFERİT BİR OLAY

Kasım Demir yaşanan olayın ırkçılığa dönüşmemesi gerektiğini ifade ederek, "Bu münferit bir olay, ırkçılık olayına dönüşmemesi lazım bu durumun. Diğer çalıştığımız 4 patronumuz çok iyiydi. 5 parmağın 5'i bir olmuyor. Biz de 10 kardeşiz, hepimiz bir olamıyoruz. Allah kimseye bu tip durumlar yaşatmasın. Üstüne basa basa söylüyorum, bu mesele Türk-Kürt meselesi değil. Tartışma yaşadığımız bahçenin sahibi ve ailesi sorunlu bir aile. Münferit yaşanılmış bir olay. Bizi tavırları zorumuza gittiğinden toparlanıp köyden ve şehirden ayrıldık" diye konuştu.Demir, Sakarya´da halen bahçelerde yüzlerce mevsimlik işçinin çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Biz bu bahçe sahibiyle sorun yaşadık. Yaşlıdır diye çoğu kez söylediklerini duymamış gibi davrandık. Maalesef bu son olay bahçe sahibinin çocuklarıyla yaşandı. Keşke yaşanmasaydı ama yaşandı. Bölgede işçiler çalışmaya devam ediyor" dedi.

"AİLE ÇOK GEÇİMSİZDİ"

Öte yandan işçilerden Şilan Demir, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ köyünde yaşadıklarını, Sakarya'nın Kocaali ilçesine ailesiyle fındık toplamaya gittiklerini söyleyerek, "İlk defa böyle bir olay yaşadık. Aile çok geçimsizdi. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bizi darp ettiler. Kürt Türk çatışması değil. Öyle bir şey yok. Hepimiz kardeşiz." ifadelerini kullandı.

İŞİ BIRAKTIĞIMIZ İÇİN DARBETTİLER

Yer sahibi işveren aile ile aralarında iş nedeniyle tartışma çıktığını, tartışma üzerine fındık toplama işini bıraktıklarını anlatan Demir, "Bize hakaret ettikleri için işi bıraktık. Sonra işi bıraktığımız için bizi darbettiler. 6 kişi saldırıya uğradık." diye konuştu.

İLK DEFA BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞMIŞLAR

Demir, yaşanan olayın ardından işi bırakarak köylerine döndüklerini dile getirdi. İşçilerden Rojda Demir de daha önce Düzce ve Sakarya'ya fındık toplamaya gittiğini, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirtti.

"SALDIRIYA UĞRADIK, HAKKIMIZI SAVUNACAĞIZ"

Demir, "10 yıldır fındık toplamaya gidiyorum. İlk defa böyle bir şey gördük. Bir tek bunlar böyleydi. Türk Kürt kardeştir. Hepimiz aynı bayrak altında yaşıyoruz. Saldırıya uğradık. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız, o insanların cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Demir, olayın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.